Gevaş’ta 640 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada aracın sürücü bölümünde 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla İlgili olarak İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

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