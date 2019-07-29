Gevaş’ta 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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