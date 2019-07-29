Gevaş’ta 150 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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