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Gevaşlı öğrencilerden anlamlı proje

Van’ın Gevaş ilçesi Güzelkonak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları ‘Çekirdekten yetiştir değişimi başlat’ projesi kapsamında ‘Farklılıklara saygı’ etkinliği yaptı.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Gevaşlı öğrencilerden anlamlı proje

Van’ın Gevaş ilçesi Güzelkonak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları ‘Çekirdekten yetiştir değişimi başlat’ projesi kapsamında ‘Farklılıklara saygı’ etkinliği yaptı.


İpekyolu Engelsiz Kafede düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bir gün boyunca farklılıklara dikkat çekti. Burada proje ile ilgili açıklamada bulunan Güzelkonak İmam Hatip Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Hatice Karasakal, farklılıklara saygı adı altında halkı bilinçlendirmek amacıyla bir proje hazırladıklarını ifade ederek, “Farklılıklara tahammül edilmediği için doğan çatışmalardan kaynaklı birlik ve beraberliğin bozulduğunu gördük. Küçük yaştan itibaren farklılıklara saygıyı halka yayarak bir değişim başlatmak istiyoruz. Bu değişiklikle birlikte daha güzel bir gelecek istiyoruz. Bugün Güzel Sanatlar Lisemizin öğrencileri ile birlikte İpekyolu Engelsiz Kafede resim sergimizi açtık. Bunun yanında kısa filmimiz, broşürlerimiz ve empati etkinliklerimizle halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.


Okul öğrencilerinden Hazal Ceylan ise, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Burada gözü kapalı resim yaparak görme engelliliğin nasıl olduğuyla ilgili empati kuracağız. Bunu yaparken çok üzüldüm. Ben tüm insanların farklılıklara saygılı olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.


Aleyna Aslan isimli öğrenci de, “Kendimizi onların yerine bırakıyoruz. Çocukların da böyle bir projede yer almaları güzel. Engelliler de bizim gibi insanlar. Onları farklı görmemek lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
  1. sergi
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