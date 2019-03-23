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Gevaşlı öğrenciler ilk defa tiyatro ile tanıştılar

Van’ın Gevaş ilçesinde eğitim gören öğrenciler, İlçe Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Ayın birincileri Gevaş’ın incileri’ projesi kapsamında ilk defa tiyatro ile tanıştılar.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:42
Gevaşlı öğrenciler ilk defa tiyatro ile tanıştılar

Van’ın Gevaş ilçesinde eğitim gören öğrenciler, İlçe Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Ayın birincileri Gevaş’ın incileri’ projesi kapsamında ilk defa tiyatro ile tanıştılar.


Gevaş Kaymakamlığı, hayata geçirdiği ‘Ayın birincileri Gevaş’ın incileri’ projesi kapsamında başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor. Proje kapsamında her ay başarılı ve ideal öğrenci davranışları sergileyen öğrencileri, farklı şekilde ödüllendiren Gevaş Kaymakamlığı, proje çerçevesinde öğrencileri olumlu davranmaya yönlendiriyor. Daha önce proje kapsamında başarılı öğrencileri Abalı Kayak Merkezine götüren Gevaş Kaymakamlığı, bu ayın başarılı öğrencileri ise tiyatro ile tanıştırdı. Yaklaşık 55 kişiden oluşan öğrenci grubu, Proje Koordinatörleri Yusuf İdiz, Necat Kaçmaz ve Hasan Jira gözetiminde ilk olarak Kocaeli Parkında kahvaltı yaptı. Daha sonra Van Devlet Tiyatrosuna getirilen öğrenciler, ilk defa tiyatro ile tanışmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Burada bir açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Hasan Jira, projenin ikinci etkinliğini düzenlediklerini ifade ederek, “Geçen ay öğrencilerimize yönelik Abalı Kayak Merkezi ziyareti ve canlı müzik etkinliklerimiz olmuştu. Bu ay da öğrencilerimize hem güzel bir Van kahvaltısı hem de hayatlarında hiç tiyatro görmemiş öğrencilerimizi güzel bir tiyatro oyunu izletelim dedik. Projede amacımız öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, çalışkan öğrencilerimizi bir gün bile olsa gezdirmek, eğlendirmek, mutlu etmek ve onların başarıya teşvik etmek amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İnşallah dönem sonuna kadar her ay her okuldan iki öğrenciyi bu kapsamda eğlendireceğiz” dedi.


Projenin öğrenciler arasında olumlu rekabet oluşturduğunu vurgulayan Jira, “Özellikle geçen yıl yaptığımız projeden sonra okullarda bir rekabet oluştu. Biz öğrencilerimizin bu kadar mutlu olmalarını beklemiyorduk. Öğrencilerimiz, ‘Bu ay ben birinci olayım, bu proje kapsamında ben gezmeye gideyim, görmediğimiz yerleri ben göreyim’ diye mücadele verdiğini duyduk. Biz her okuldan iki öğrenci seçiyoruz ama bu ilk ikiye girebilmek için öğrenciler baya mücadele veriyor. Şu anda hiç tiyatro görmemiş öğrencilerimiz var. Çok heyecanlılar, çok mutlular. Bu öğrencilerimiz ileride belki sanata atılacaklar. Bu anlamda bu projenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.


İlk defa tiyatroya geldiklerini ifade eden öğrenciler ise Gevaş Kaymakamlığı ve projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:42
  1. sergi
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