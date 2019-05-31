Gevaş Kaymakamlığından ‘Gezgin Fest’ açıklaması

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı, Gezgin Fest Van Gençlik Festivali ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “20 - 23 Haziran 2019 tarihlerinde Gevaş ilçesinde Gezgin Fest Van Gençlik Festivali yapılmasının planlandığı ilgili firma tarafından sosyal medya aracılığı ile halka duyurulmuştur. Planlanan etkinlik ile ilgili olarak Gezgin Fest yetkilileri davet edilmiş, yapılacak olan festivalde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği açısından hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına görüşmeler yapılmış, 2018 yılı Eylül ayında yapılan festivalde görülen aksaklıklar göz önüne alınarak ilgili organizasyon firması tarafından yapılması gereken hususlar ilgililere bildirilmiştir. (Özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesi, giriş kapısında izdiham oluşmaması,x-ray cihazı, etkinlik alanı emniyeti, sağlık ve hijyen tedbirleri, trafik güvenliği, iletişim için koordinatör vb.) Gevaş Kaymakamlığı olarak 2018 yılında olduğu gibi bu yılda gerekli kolaylığın sağlanmasına karşın, ilgili firma tarafından şu ana kadar üzerine düşen sorumluluklar yerine getirilmemiş, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri için gereken şartların hazırlanmasında ilerleme kaydedilememiştir. Bu kapsamda ilgili organizasyon firması tarafından yerine getirilmesi gereken koşulların sağlanamaması durumunda etkinliğe izin verilmeyecektir” denildi.