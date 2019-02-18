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‘GetirYemek’ hizmete açıldı

Mobil ticarette Türkiye’nin öncü kuruluşlarından olan ’Getir’ yeni girişimi ‘GetirYemek’ ile yemek siparişi servisine adım attı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
‘GetirYemek’ hizmete açıldı

Mobil ticarette Türkiye’nin öncü kuruluşlarından olan ’Getir’ yeni girişimi ‘GetirYemek’ ile yemek siparişi servisine adım attı.



Hizmet sektöründe önemli girişimleri ile gündeme gelen hızlı alışveriş uygulaması ‘Getir’ yemek siparişi servisine de yönelerek önemli bir girişime imza attı. Yaklaşık 2 bin kişilik ekibiyle hizmet veren ‘Getir’, uygulama içerisinde yer verdiği ‘GetirYemek’ servisi ile bu rakamı 4 bin’e çıkarmayı hedefliyor.



Tüketiciye sipariş birleştirmeden yemekleri ulaştırarak zaman kazandıran ‘GetirYemek’, özel izolasyona sahip ‘Thermobox’ sepetlerde ürünün sıcak şekilde korunmasını da sağlıyor. Sipariş durumunun canlı olarak takip edilebildiği uygulamada kullanıcılar harita üzerinden siparişlerinin kendisine ne zaman ulaşacağını da anlık olarak izleyebiliyor.



“İstanbulluları 7/24 sıcak yemek ile buluşturuyoruz”


7 Şubat’ta hayata geçirilen ’GetirYemek’e ilişkin Getir Kurucusu Nazım Salur yaptığı açıklamada, “Dünyada örneği olmayan uygulamamız Getir ile yepyeni bir girişime imza attığımız için çok mutluyuz. Halkımıza kaliteli hizmet verebilmek için her gün daha fazla çalışarak yemeklerini Getir güvencesi ile kullanıcılarımıza ulaştıracağız. Yüzde yüz Türk girişimi olan teknolojimize ve halkımıza güvenimiz tam. Getir ile daha önce hiç yapılmamış sistemi hayata geçirmiştik, şimdi 3 buçuk yıldır uzmanlaştığımız alanda yeni bir girişim ile kullanıcılarımızın hayatını daha da kolaylaştıracağız. Sahip olduğumuz kalite ve güven anlayışı ile İstanbulluları 7/24 sıcak yemek ile buluşturacağız. Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vererek hızımızı yemek alanında da göstermeyi hedefliyoruz” dedi.



"Gelecek yıl 2 bin kişiye daha istihdam sağlayacağız"


Kendi kuryeleriyle çalıştıklarına ve bu kuryeleri belirli standartlara göre seçtiklerine de değinen Salur, “Getir bünyesinde çalışan kuryelerimizi belirli standartlara göre seçiyoruz, tüketiciye yemeklerini kaliteli ve sıcak bir şekilde ulaştırıyoruz. Getir ile 2 bin kişi olarak sağladığımız iş istihdamını ‘GetirYemek’ ile da 4 bin kişiye çıkaracağız. 2018 yılında elde ettiğimiz başarıları 2019 yılında artırıp, kullanıcılarımızın memnuniyeti için daha çok çalışacağız. Halkımızın standartlarını yükseltip onları mutlu edebildiğimiz için çok gururluyuz” sözlerini ifade etti.



GetirYemek, yiyecek siparişi alanında kendi kuryeleriyle yaptığı sipariş teslimi ile ürünü bekletmeden hızlı bir şekilde teslim etmesinin yanında binin üzerinde restoran ile iş birliği yaparak tüketiciye kaliteli hizmet sağlıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
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