Getir’in sahibi Tuncay Tütek kimdir, nerelidir?

Getir ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 10 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir. Korona salgını sürecinde kısıtlamalar söz konusu. Kısıtlama günlerinde vatandaşların sparişlerine dakikalar içerisinde Getir ile kapınızda olmakta.

Getir kimin?

Getir’in sahibi olduğu ortaklar Serkan Borançılı ve Nazım Salur'dur. Peki Getir’in kurucu ortağı olan Tuncay Tütek kimdir, nerelidir?

Tuncay Tütek kimdir?

Tuncay Tütek, 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1997’de ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde MBA yaptı. Procter & Gamble’da (P&G) 4 yıl süreyle bebek bakım, hijyen ve güzellik bakım kategorilerinin Marka Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev alan Tütek, 2004’te Ankara ve New Jersey’de faaliyet gösterecek T-Kalıp San. Ve Tic. A.S. şirketini kurdu.

2005 yılında PepsiCo bünyesine katılan Tuncay Tütek, 8 yıl boyunca Pazarlama alanında çalıştı. 2014’te Zumot Group’ta Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonunu sürdüğü sırada teknoloji alanında bir girişim gerçekleştirmek için adımlarını attı. Tuncay Tütek, günümüzde Kurucu Ortağı olduğu Getir Perakende Lojistik A.Ş. yönetiminde görev almaktadır.