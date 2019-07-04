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Gestaş Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor

Güney Marmara hattında bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığını yapan Gestaş Deniz Ulaşım, adalar arasında ulaşımı daha da hızlandıracak deniz otobüsü seferlerini başlatıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
Gestaş Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor

Güney Marmara hattında bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığını yapan Gestaş Deniz Ulaşım, adalar arasında ulaşımı daha da hızlandıracak deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. 5 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştirecek deniz otobüsü seferleriyle Erdek-Avşa arası 45 dakikaya düşecek.


Haftanın her günü yapılacak seferler, sabah gidiş, alşam dönüş şeklinde olacak.


Haftanın her günü Erdek’ten 09:00’da hareket edecek deniz otobüsü, 09.45’te Avşa’da; 10.15’te Marmara Adası’nda olacak. Hafta içi Marmara Adası’ndan saat 18.30’da yapılacak Conkbayırı deniz otobüsü, 19.00’da Avşa’dan kalkacak, 19.45’te Erdek’te olacak.


Hafta sonunda ise, akşam dönüş saati 45 dakika geç olacak. 19.15’te Marmara Adası’ndan başlayacak sefer, 19.45’te Avşa’dan yolcusunu alacak; 20.30’da Erdek’te olacak.


Sadece yaya yolcu taşıyacak Gestaş Deniz Otobüsü’nün Erdek’ten Avşa ve Marmara Adası yaya yolcu fiyatı 35 TL, öğrenci fiyatı ise 25 TL. Avşa ile Marmara Adası arası tam yaya ve öğrenci fiyatı 15 TL.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
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