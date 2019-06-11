GESMEK’ten yılsonu konserleri Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) yılsonu konserleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) yılsonu konserleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Yıl boyunca GESMEK kurslarında eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini sergileyeceği konserlere tüm Gebzeliler davetli. İlk olarak 11 Haziran Salı günü Gebze Kültür Merkezinde bulunan Kardelen Nikah Salonunda Ney-Gitar-Bağlama konseri verilecek. Daha sonra ise Gebze Kültür Merkezi Salonunda 22 Haziran Cumartesi Türk Halk Müziği, 25 Haziran Salı Tük Sanat Müziği konserleri gerçekleşecek. Saat 20:00’de başlayacak olan konserlere katlım ücretsiz olacak.

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