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GESMEK Sergisi kapılarını açtı

Gebze Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (GESMEK) yıl sonu sergisinin açılışı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
GESMEK Sergisi kapılarını açtı

Gebze Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (GESMEK) yıl sonu sergisinin açılışı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Müze Salonunda gerçekleşen serginin açılışına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, belediye meclis üyeleri ve GESMEK kursiyeri katıldı.


6 bin kursiyer eğitim gördü


Yıl boyunca 6 bin kişinin eğitim gördüğü GESMEK kurslarını başarıyla tamamlayan 2. dönem kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği sergide 20 farklı branşta eser yer alıyor. Açılışı gerçekleşen sergi 25 Haziran Salı gününe kadar 08:30 ile 17:30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.


Açılışta konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün bir dönemin sonunda emeklerin sergileneceği, becerilerin yazıya, şekle, resme dönüştüğü bir serginin açılışını gerçekleştireceğiz. 20 ana dalda olmak üzere toplamda 45 dalda GESMEK kurlarımızda eğitim veriyoruz. Bu çalışmaları bundan sonraki süreçte de en iyi ve yoğun şekilde devam ettireceğiz. Her zaman söylüyorum; teknik anlamda hizmetlerimizi zaten yapacağız. Asıl gayemiz sosyal belediyecilik gönül belediyeciliği olacak ve bu kapsamda insana hizmet etmek, insan yetiştirmek, gençlerin gelişime önem vermek önceliğimiz olacak. Ben tüm kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi bir kez daha tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Belediyeler artık insana yatırım yapıyor


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “GESMEK gerçekten çok güzel ve başarılı bir çalışma. Yaklaşık 6 bin insanımıza farklı barışlarda eğitim verilmiş. Aldıkları bu eğitimler sonunda hayat daha farklı bilgi ve becerileri artmış bir şekilde devam edecekler. Eskiden belediyeler yol, su park yapardı artık insana yatırım yapıyorlar. En önemli şey insanı yaşadığı ortamda mutlu etmek. Ben buradan Belediye başkanımız ve ekibini, hocalarımızı ve kursiyerlerimiz tebrik ediyorum” dedi.


İnsan çok önemli


Kocaeli büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak yaptığı selamlama konuşmasında, “Bir dönem boyunca ortaya konulan emeklerin sergilendiği oldukça keyifli bir programda birlikteyiz. İnsan çok önemli. Belediye Başkanları olarak insanları mutlu etmemiz lazım. Sizlerin ruh, beden ve çevre sağlığınız en birinci önceliğimiz. Bu anlamda kadınlarımız, kızlarımız, annelerimiz kısacası hanım efendiler son derece önemli. Kendi yeteneklerine uygun, esnek saatlerde, kendilerine uygun yakın mekanlarda, kendi kabiliyetlerine uygun branşlarda eğitimlerini geliştirmeleri, yeteneklerini arttırmaları hatta kendi evlerinde hiç zorlanmadan ürün ortaya koya bilmeleri son derece önemli, İşte GESMEK bunu gerçekleştiriyor. Ben Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Kursiyerlerimize de başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Protokol sergiyi gezdi


Protokol selamlama konuşmalarının ardından protokol üyeleri GESMEK kursiyerleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Sergiyi gezen protokol üyeleri kursiyerlerden ve hocalardan eserler hakkında bilgi aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 25 Haziran Salı gününe kadar açık olacak sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
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