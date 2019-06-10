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GESKON’dan Hayrettin Güngör’e ziyaret

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 31 Martta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
GESKON’dan Hayrettin Güngör’e ziyaret

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 31 Martta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü de makamında ziyaret etti.


Başkan Cevahiroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı da Hayrettin Güngör’ü tebrik etti. Başkan Güngör’ün Ankara’da bürokratlık yaptığı dönemlerde Kahramanmaraş’a yapmış olduğu hizmetlerine değinen Başkan Cevahiroğlu, “İnanıyorum ki Kahramanmaraş halkına, gençlik hizmetlerine ve sportif faaliyetlere büyük katkılar sağlayacağınıza olan inancımız tamdır” dedi.


Başkan Güngör de, Cevahiroğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Başkan Cevahiroğlu’na ziyarette GESKON Kahramanmaraş İl Başkanı Serkan Gök ve il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
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