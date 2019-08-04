GESKON uyuşturucuyla mücadeleye 81 ilde devam ediyor Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye 81 ilde tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye 81 ilde tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Uyuşturucuyla Mücadele Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı verilen mücadelenin artarak devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kuruluşumuz uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele kampanyaları çalışmaları yapmaktadır. Bundan sonra uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir kararlılıkla devam edecektir."

Öte yandan, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 81 ilde bulunan teşkilatlara uyuşturucuyla mücadele konusuyla ilgili genelgenin gönderildiğini aktardı.

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