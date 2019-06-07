Gerze’den Pakistan’a uzanan el

Sinop’un Gerze ilçesinde Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübünün sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki "Kardeş Ülke Pakistan Su Kuyusu Projesi" büyük takdir topladı.

Proje ile ilgili konuşan Okul Müdürü Murat Balcıoğlu, "Kardeş Ülke Pakistan Projesi kapsamında içilebilir su sıkıntısı çeken Pakistan’ın Keşmir bölgesinde su kuyusu açtırdık. Bu proje ile Kurtuluş Savaşı sürecinde bize dost elini uzatan Pakistan’a vefa borcumuzu bir nebzede olsa ödemeye çalıştık. Dost kara günde belli olur. Kurtuluş Savaşı sürecinde çok zor şartlar altında varlık yokluk mücadelesi veren aziz Türk milleti Pakistan’dan çok büyük destek görmüştü. Pakistan’daki Müslüman kardeşlerimizle hem tarihi bağlarımızın kopmadığını göstermek hem de bu küçük projeyle ahde vefada bulunmak istedik. Bu güzel ve anlamlı projeyi ortaya koyan Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübümüze, projeye destek veren öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve herkese çok teşekkür ederiz" dedi.