Gervinho kimdir? Gervinho nereli? Gervinho yaşı kaç? Gervinho hang takımlarda oynadı?

Gervinho kimdir? 27 Mayıs 1987 Fildişi Sahili doğumlu olan Gervinho sol kanat, sağ kanat ve santrafor olarak görev yapıyor. Ülkesinde JMG Abidjan kulübünde futbola başlayan Gervinho daha sonra sırasıyla, Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, Roma, Hebei Fortuna, Fortune Res ve son olarakta İtalya Serie A'da Parma formaları giydi.

Parma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Gervinho'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Son 3 sezondur Parma forması giyen 33 yaşındaki forvet 2018-2019 sezonunda 30 maçta 11 gol, 2 asist, 2019-2020 sezonunda 32 maçta 9 gol, 4 asist ve bu sezon da 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Gervinho ayrıca 54 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 17 gol atmayı başardı.