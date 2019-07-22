Germencik’teki karate şampiyonası nefes kesti

Spora ve sporcuya desteğini aralıksız sürdüren Germencik Belediyesi, bu kez Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karate Federasyonu İl Temsilciliği ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 15 Temmuz Gazilerini ve Şehitlerini Anmak için Karate Şampiyonası düzenledi.

Heyecan dolu mücadelelere sahne olan şampiyonada kazanan sporcuların madalyalarını Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim ederek, genç karatecileri tebrik etti.

15 Temmuz Gazilerini ve Şehitlerini Anma münasebetiyle düzenlenen Karate Şampiyonası ile ilgili konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “ Gençlerimizi spora yönlendirmek için Germencik Belediyesi olarak faaliyetlerimiz aralıksız sürecektir. Bugün burada Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karate Federasyonu İl Temsilciliği ile düzenlediğimiz şampiyonada gençlerimizin yeteneklerini izleme fırsatı bulduk. Elbette böyle şampiyona ve benzeri spor müsabakalarını devam ettirme amacındayız. Bizim için en önemli yatırım çocuklarımız ve gençlerimize olan yatırımdır. Kazanan genç karatecileri tebrik ediyor, bu vesile ile tekrardan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine karşı demokrasimizi ve ülkemizi savunmak için canlarını siper eden gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ile anıyorum” diye konuştu.