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Germencik’te tuvalet tartışması

Germencik Belediyesi’nin geçen dönem başkanlığını yapan Ümmet Akın, 31 Mart seçimlerinden sonra görevi devrettiği rakibi Fuat Öndeş’i kent meydanındaki yeni uygulamasından dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:17
Germencik’te tuvalet tartışması

Germencik Belediyesi’nin geçen dönem başkanlığını yapan Ümmet Akın, 31 Mart seçimlerinden sonra görevi devrettiği rakibi Fuat Öndeş’i kent meydanındaki yeni uygulamasından dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet etti. Yeni uygulama ile SİT alanındaki meydan düzeninin bozulacağını ileri süren eski Başkan Ümmet Akın, yapılan işlemin kanuna aykırı olduğunu iddia etti. Yapılan işlemde ne kent estetiğine ne de SİT alanına zarar gelecek bir durum olmadığını belirten mevcut Başkan Fuat Öndeş, “Maalesef yaptıkları tuvalet kanalizasyon kodunun altında kalıyor. Camide de tuvalet yok. Tuvalet ihtiyacı vatandaşın en elzem ihtiyacıdır. SİT alanı dışında kalan bölüme dokuya uygun olarak yapacağımız bu tuvalet ile halkın sorununu çözmeye çalışıyoruz. Eski Başkan Ümmet Akın’ın bu tutumunu anlamak mümkün değil” diye konuştu.


Germencik Kent Meydanı’na yapılacak olan yeni tuvalet ile ilgili olarak Belediye’nin İmar Müdürünü aradığını ve ‘İstediğin yere şikayet edebilirsin’ cevabını aldığını belirten Ümmet Akın, CİMER’e yaptığı şikayette; “Germencik ilçesi Germencik Kent Meydanı’nda önceki dönem yapılan düzenlemede 1/1000 ve 1/5000’lik imar planı ilçe belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanı olarak meclislerden geçirilip onaylanmıştır. Kültür Varlıkları SİT kurulundan da görüş alınarak onaylanmıştır. Kent Meydanı’na Türk evi, oyun parkı, saat kulesi, süs havuzu, iki adet de şadırvan ve yeraltı tuvaletleri yapılmış bulunmaktadır. Yeni yönetim imar planı değişikliği yapmadan kurul kurul görüşleri alınmadan yeraltı tuvaletini iptal edip meydanın düzenini ve görüntüsünü bozarak havuz kenarına tuvalet yapılma çalışmalarını başlatmıştır. Kanuna aykırı olan bu durumun acilen durdurulmasını talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.


“Halkın takdirine bırakıyorum”


Meydana yapılan tuvaletin kanalizasyon kodunun altında kalması nedeniyle çalışmadığını bu nedenle insanların ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Kendisi Germencik’te yaşamadığı için halkın bu sorununu bilmiyor olabilir. Bir şehrin merkezinde, park, pazar yeri ve merkez camisinin olduğu bir alanda kullanılabilir bir tuvalet yok. Bu sorunu çözmek için alanın dokusunu bozmayacak şekilde ve SİT alanının dışında kalan bölgede tuvalet yapıyoruz. Bunu da halkın taleplerinin yanında cami cemaati, imam, çarşı esnafı ve özellikle çocukları ile meydana gelen hanımların talepleri doğrultusunda yapıyoruz. İnsanların en elzem ihtiyaçları bile engellenmek isteniyor. Gündemde kalmak için bile bunu yapıyorsa lütfen başka konu bulsun. Başta çocuklarımız ve kadınlarımız olmak üzere vatandaşımız bu konuda mağdur.” diye konuştu.


Başkan Öndeş ayrıca, isteyen herkesin herkesi istediği yere şikayet etme özgürlüğü olduğunu belirterek "İmar Müdürüm gereken cevabı vermiş. Sayın Ümmet Akın da CİMER’e şikayetini yapmış. Saygı duyuyoruz. Ancak bunu bir de basınla paylaşmasını manidar buluyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:17
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