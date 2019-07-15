Germencik’te şehitler dualarla anıldı AYDIN (İHA) – 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nde, tüm yurtta olduğu gibi Germencik’te de 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi.

AYDIN (İHA) – 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nde, tüm yurtta olduğu gibi Germencik’te de 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi.

Törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Jandarma Komutan Vekili Burhan Algül, İlçe Tarım Müdürü Turan Dursun, İlçe Müftüsü Recep Çalışkan, siyasi parti temsilcileri ve belediye eclis üyeleri katıldı.

Atatürk anıtına çelenk koyma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Kanlı Bahçe Şehitliğinde devam etti. Protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakıp dua etti. Program Ali Şanlı Meydanındaki Türk Kültür Evinde düzenlenen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisiyle sona erdi.

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