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Germencik’in yeni kurumsal yüzü belirlendi

“Germencik Belediyesi, kurumsal yeni yüzünü arıyor” sloganıyla düzenlenen logo ve kurumsal kimlik yarışmasında seçici kurul çalışmalarını tamamladı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:24
Germencik’in yeni kurumsal yüzü belirlendi

“Germencik Belediyesi, kurumsal yeni yüzünü arıyor” sloganıyla düzenlenen logo ve kurumsal kimlik yarışmasında seçici kurul çalışmalarını tamamladı.


Germencik Belediyesi’nin yaklaşık bir ay önce başlattığı kurumsal yeni yüzü için logo yarışmasına ilgi yoğundu. Yarışmaya yurt içi ve yurtdışından gönderilen 80’in üzerinde çalışmanın tamamı titizlikle incelendi. Seçici Kurul tarafından değerlendirilen çalışmalardan en yüksek puanı alan 5 çalışmadan birinci olan belli oldu. Birinci Erman Taşdemir, ikinci Gülenay Tansu Eroğlu, üçüncü Ufuk Sarı, Dördüncü Mehmet Örücü ve Beşinci Ayşe Girgin Barsbay oldu.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci,Belediyenin Basın Yayın sorumlusu Yasemin Yıldırım Oğuz, Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hocalarından Doç. Dr. Elçin Ünal Öney ve Dr. Öğr. Ahu Simla Değerli’den oluşan seçici kurul, eserleri Germencik Belediyesi’nin misyonunu, vizyonunu ve Germencik’i ön plana çıkaracak, ilçenin üç temel değeri olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam” kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” özellikleri ulusal ve uluslararası alanda temsil edebilecek özgünlük ve estetik yönden incelendiklerini kaydettiler. Doç. Dr. Elçin Ünal Öney, değerlendirme sonucu ilk beş logoyu yarışma kriterlerine göre belirledikleri anlattı. Öney, yarışma sonucuna göre Erman Taşdemir’in çalışması birinciliğe, Gülenay Tansu Eroğlun’u İkinciliğe, Ufuk Sarı’yı üçüncülüğe, Mehmet Örücü’yü dördüncülüğe, Ayşe Girgin Barsbay’ı da beşinciliğe uygun görüldüklerini söyledi.


Seçici kurul tarafından birinci seçilen logonun sahibi Erman Taşdemir tasarımın açıklamasında “Pamuğu simgeleyen çerçeve içerisinde, incir ağacı motifi ve zeytin yaprakları temsil edilmektedir. Tasarımın özünde 3 adet insan figürü bulunmakta, dikey olan insan figürü belediye yönetimini, sağda ve solda yatay olarak hizalanan insan figürleri ise toplumsal çeşitliliği olan Germencik halkını ve uyumluluğu ifade etmektedir. Yeşil renk tarımsal üretimi aynı zamanda huzur ve refahı, mavi renk ise yenilikçi, açık, ve şeffaf bir yönetimi çağrıştırması açısından tercih edilmiştir.


Tasarımın temel fikri, merkezinde insan odaklı hizmet olan, üreten, gelişen, ilerleyen ve gücünü toplumdan alan bir Germencik Belediyesi ile halkın yönetime olan güveni ve desteğidir” ifadelerini kullandı.


Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren birinci esere 2 bin tl ödül verileceği kaydedildi.


Birinci seçilen çalışma Temmuz Ayındaki Germencik Belediyesi Meclis Toplantısı gündemine alınarak resmiyet kazanacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:24
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