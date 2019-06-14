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Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı’nın ismi ’19 Mayıs Gençlik Parkı’ olarak değişti

Aydın’ın Germencik ilçesinin en büyük parklarından olan Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı’nın adı ’19 Mayıs Gençlik Parkı’ olarak değiştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:28
Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı’nın ismi ’19 Mayıs Gençlik Parkı’ olarak değişti

Aydın’ın Germencik ilçesinin en büyük parklarından olan Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı’nın adı ’19 Mayıs Gençlik Parkı’ olarak değiştirildi.


Germencik’in İstasyon Mahallesi’nde bulunan Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı’nın adı Haziran Ayı meclisinde sunulan önergeyle değiştirildi.


Belediye Meclisi yaptığı toplantıda bazı parkların isminin değişmesi kararı alındı. Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, "Vatandaşlar tarafından gelen talep doğrultusunda meclisimiz ile böyle bir karar aldık. Diğer isimsiz parklarla ilgili olarak da çalışmalarımız var. Gelen talepleri değerlendirip sonuçları da Germencik Halkıyla paylaşacağız. Ayrıca Germencik Belediyesi Bünyesinde daha önceden olmayan Park Bahçeler Müdürlüğünü kurduk. En iyi hizmeti Germencikli vatandaşlarımızla buluşturmak için faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ................10 dk önce
    hayret... nasıl oldu da Atatürk parkı demediler...

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