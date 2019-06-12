Germencik, şehidinin ismini parkta yaşatacak Germencik Belediyesi Meclisi Şehit Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un ismini parka verme kararı aldı.

Germencik Belediyesi Meclisi Şehit Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un ismini parka verme kararı aldı.

Germencik Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısında Şırnak’ta şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un isminin verileceği park için sunulan önergeyi oy birliği ile onayladı.

Germencik’in Ortaklar Mahallesi’nde bulunan, Gün Sazak Sevgi Yolu, Aydın-İzmir Karayolunun kuzeyinde yer alan parkın adı bundan böyle “Şehit Piyade Er Görkem AKKUŞ” olarak anılacak.

Meclis toplantısı sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediye Meclis üyelerimizle birlikte Şehit Görkem Akkuş’un ismini Ortaklar ’da faaliyet gösteren belediye parkımıza vereceğimizi açıklamıştık. Meclisimiz Haziran ayı ilk oturumunda kararı resmileştirdi. Tekrar başta Şehit Görkem Akkuş olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, bu kararı alan Meclis üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

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