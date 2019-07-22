Germencik Boğa Güreşlerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Geleneksel Boğa Güreşlerini” vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yöre kültüründe önemli bir yere sahip boğa güreşleri çerçevesinde yetiştiricileri tarafından özenle yetiştirmiş 130 boğa kıyasıya mücadele etti. Germencik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen güreşlerde birinci ve ikinci olan boğaların sahiplerine ödüllerini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti.

Germencik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen geleneksel boğa güreşlerine vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti. Güreş alanını dolduran vatandaşlar boğaların nefes kesen mücadelesini ilgi ve heyecanla takip etti.

Geleneksel Boğa Güreşleri ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik’in tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Başkan Öndeş “Güreşlerin, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için sosyal bir etkileşim alanı yaratmasının yanı sıra Germencik’in tanıtımında da önemli bir yeri var. Germencik Belediyesi olarak ilçemizi her anlamda bir cazibe merkezi haline getirmek ülkemize ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kazananları tebrik eder, güreş alanını dolduran vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.