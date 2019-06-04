Germencik boğa güreşini bekliyor

Germencik Belediyesinin katkılarıyla 6 Haziranda Ortaklar Arena da Bozköy Ortaklar Boğa Güreşi Festivali düzenlenecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen boğa güreşleri, kıran kırana mücadelelere sahne olacak.

Germencik Belediyesi ve Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği’nin katkılarıyla yapılacak olan güreşte yaklaşık 60 çift boğa rakipleriyle karşılaşacağı anı bekliyor. 6 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek festival, gün boyu sürecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla’dan toplam 60 çift pehlivan boğa güreşecek.

Güreşler baş üstü, baş, süper baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, büyük ayak, deste ve tozkoparan, olmak üzere toplam 9 kategoride yapılacak. 23 kupa güreşinin gerçekleştirileceği festivalde kategorilerden birincilikle çıkan şampiyon boğaların sahiplerine yaklaşık 120 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş düzenlenecek olan boğa güreşi ile ilgili olarak "Bir Yörük kültürü olan Boğa güreşinin ülkemizin gelenek ve göreneklerinden olduğunu biliyoruz. Güreşe katılacak olan 60 çift Boğamıza ve sahiplerine 6 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan güreşte başarılar diliyorum" dedi