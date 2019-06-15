Germencik Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi Germencik Belediyesi, yaz tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi hazırladı.

Germencik Belediyesi, yaz tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi hazırladı.

Ortaklar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik, dans, oyun ve eğlenceye doydu.Germencik Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.

Ortaklar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Karne Şenliğinde çocuklar tüm yılın yorgunluğunu attı. Etkinlikte çeşitli oyunlar, yüz boyama, şişme oyun parkları ve yarışmalar yer aldı. İki gün boyunca sürecek olan karne şenliği 14.00 - 20.00 saatleri arasında açık olup cumartesi günü de Germencik Aile Çay Bahçesinde devam edecek.

Katılımcıların memnuniyetlerini ifade ettikleri etkinlik de çocuklarla birlikte anne babalar da stres atma fırsatı buldu.

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