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Germencik Belediyesi sosyal tesisleri yeniledi

Germencik Belediyesi tarafından yenilerek çalışmalarının tamamlandığı Hayrettin Öner Sosyal Tesisleri yenilenerek halka hizmete açıldı.

25 Haziran 2019 Salı 10:01
Germencik Belediyesi sosyal tesisleri yeniledi

Germencik Belediyesi tarafından yenilerek çalışmalarının tamamlandığı Hayrettin Öner Sosyal Tesisleri yenilenerek halka hizmete açıldı.


Germencik Belediyesi tarafından yenilenme çalışmalarının tamamlandığı Hayrettin Öner Sosyal Tesisleri halka hizmete açılarak ilk faaliyetini, 1 Temmuz Cumartesi günü Yaz etkinlikleri kapsamında yüzme kursuyla verecek. Ortaklar Mahallesi’nde bulunan 8 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilmiş olan sosyal tesis, yenilenen havuzu ve halı sahası ile Germencikli vatandaşın beğenisine sunuldu.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptığı açıklamada, “ Uzun süredir atıl durumda olan Hayrettin Öner Sosyal Tesislerini eski kötü görüntüsünden kurtararak ilçemize yakışır bir Tesis haline getirdik. Tesisimizde, yüzme havuzu, halı sahası, çocuk oyun alanlarıyla her yaştan vatandaşımıza uygun bir hale getirdik. İlçenin birçok istediğine cevap verecek şekilde hazırladığımız Sosyal Tesisimiz 1 Temmuzda tam olarak hizmet sunmaya başlayacak. Vatandaşımızın kullanabileceği, kadınların sosyal etkinliklerini icra edebileceği, düğün ve sünnet etkinliklerin yapılabileceği güzel bir mekan oluşturduk” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:01
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