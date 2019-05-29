Germencik Belediyesi, personeliyle iftar yemeğinde buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

Ortaklar Mahallesi’ndeki bir kır bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine belediye çalışanları, meclis üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde tüm belediye çalışanları bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik Belediyesinin düzenlediği iftarda çalışanlarına yaptığı konuşmada, “Sevgili arkadaşlar öncelikle bu gece hepiniz buraya geldiğiniz için çok Teşekkür ederim. Gelemeyenlerin de canı sağ olsun. Yıllar önce düşünürdüm Allah’ım bana öyle büyük bir işletme ver ki, bir sürü insanlarımıza ekmek verebilelim. İşlerimiz olsun namımız olsun diye, Allah’ta dualarımıza karşılık bize bunu bu şekilde nasip etti. Ben sizleri her birinizi ailem gibi görüyorum. Bugünkü niyetimizle herkese hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“Ben sizleri Aile gibi hissediyorum“ diye çalışanlara seslenen başkan Öndeş “Sizlerin de böyle hissetmenizi istiyorum. Eğer bunu becerirsek ki büyük ölçüde biz bunu gerçekleştirdik, beraber olmak için en güzeli yapmamak için bir sebep yok. Sadece birbirimizi sevmeye beraber iyi geçinmeye aynı amaç için aynı yolda yürümeye ihtiyacımız var. Allah herkesin gönlüne göre versin Allah oruçlarınızı kabul etsin hepinize teşekkür ederim” dedi

Belediye çalışanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Fuat Öndeş’le buluştukları ve kendilerini değerli hissettirdiği için teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.