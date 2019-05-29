0553 313 94 23

Germencik Belediyesi, personeliyle iftar yemeğinde buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:04
Germencik Belediyesi, personeliyle iftar yemeğinde buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.


Ortaklar Mahallesi’ndeki bir kır bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine belediye çalışanları, meclis üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde tüm belediye çalışanları bir araya geldi.


Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik Belediyesinin düzenlediği iftarda çalışanlarına yaptığı konuşmada, “Sevgili arkadaşlar öncelikle bu gece hepiniz buraya geldiğiniz için çok Teşekkür ederim. Gelemeyenlerin de canı sağ olsun. Yıllar önce düşünürdüm Allah’ım bana öyle büyük bir işletme ver ki, bir sürü insanlarımıza ekmek verebilelim. İşlerimiz olsun namımız olsun diye, Allah’ta dualarımıza karşılık bize bunu bu şekilde nasip etti. Ben sizleri her birinizi ailem gibi görüyorum. Bugünkü niyetimizle herkese hizmet ediyoruz” diye konuştu.


“Ben sizleri Aile gibi hissediyorum“ diye çalışanlara seslenen başkan Öndeş “Sizlerin de böyle hissetmenizi istiyorum. Eğer bunu becerirsek ki büyük ölçüde biz bunu gerçekleştirdik, beraber olmak için en güzeli yapmamak için bir sebep yok. Sadece birbirimizi sevmeye beraber iyi geçinmeye aynı amaç için aynı yolda yürümeye ihtiyacımız var. Allah herkesin gönlüne göre versin Allah oruçlarınızı kabul etsin hepinize teşekkür ederim” dedi


Belediye çalışanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Fuat Öndeş’le buluştukları ve kendilerini değerli hissettirdiği için teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:04
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Belediyesi’nden dolandırıcı uyarısı
    1. İzmit Belediyesi’nden dolandırıcı..
    2. Haliliye kırsalında hummalı yol..
    3. 7 ilçede büyük operasyon! Tam 42 bin..
    4. Haliliye’de taksit ödemeleri son gün..
    5. Muğla’da "Tasvir-i Temaşa" adlı oyun..
    6. İdlib'de zulüm devam ediyor! Sahurdan..
    7. Okullarda gıda güvenilirliği, gıda..
    8. Başkan Bıyık, ‘Daha mutlu bir Darıca..
    9. Roman vatandaşlar iftarda buluştu
    10. Söke Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü..
    11. KMÜ ailesi iftarda buluştu
    12. Meyve ve sebze tüketmeyen çocuklar..
    13. Demir parmaklıklara sıkışan inek..
    14. Kamyonetten yüklediği briketin üzerine..
    15. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü..
    16. "En itibarlı" marka Turkcell
    17. Avantaj dolu seçenekler güvenle tercih..
    18. MS hastası öğrencinin büyük başarısı
    19. Genç tasarımcılar deri, tekstil ve..
    20. Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat
    21. Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı..
    22. MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Tarih..
    23. Piknik tüpü bomba gibi patladı
    24. "Türkiye çok güzel, nefes kesici bir..
    25. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    26. Zabıtadan fiyat ve etiket kontrolü..
    27. Ramazan oyun maratonunda 48 saatte 12..
    28. Germencik Belediyesi, personeliyle..
    29. Alternatif Bank'tan kadın..
    30. Türk ayakkabı sektörü dünyayı geziyor
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!