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Germencik Belediyesi kurumsal yeni yüzünü arıyor

Germencik Belediyesi, kurumsal yeni yüzünü arıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:18
Germencik Belediyesi kurumsal yeni yüzünü arıyor

Germencik Belediyesi, kurumsal yeni yüzünü arıyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kurumsal yeni yüz için logo yarışması düzenlediklerini açıkladı. Son katılım tarihinin 25 Haziran 2019 tarihi olduğu yarışmada seçilecek logonun sahibine 2 bin lira nakit para ödülü verilecek.


Yarışmaya başvurmak isteyenler, 25 Haziran 2019 Salı günü mesai saati bitimine kadar belediyenin elektronik posta adresi [email protected] ’ye veya Germencik Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Birimine bizzat müracaatta bulunabilecek.


Her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücü, önemli turizm merkezlerine sahip bölgelere geçiş yolu üzerinde olması özelliklerinin yanı sıra kentin gelecek potansiyeline ve dinamizmini yansıtan, öncü belediyecilik hizmetleri ile örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak ve Germencik Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak, özgün bir logo için yarışma düzenlediklerini açıklayan Başkan Öndeş, "Böylece belediyemizin kurumsal kimliğini yenileyeceğiz" dedi.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “Germencik’imize uygun yenilikçi ve ileri dönük tarım sanayisindeki değerlerini ortaya koyacak ve turizm yönüne vurgu yapacak aynı zamanda akılda kalıcılık oranı yüksek logo tasarımları bekliyoruz” dedi.


Yaş sınırının bulunmadığı, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcıları ile öğrencilere açık olarak düzenlenen yarışmada başvuruların 25 Haziran 2019 tarihi mesai saati bitimine teslim edilmesi gerekiyor.


Eserler, Germencik Belediyesi Seçici Kurulu tarafından “yenikçilik”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve “markaya kattığı değer” gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Yarışmada kazanan logo sahibine 2 bin lira nakit para ödülü verilecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:18
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