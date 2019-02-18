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Germencik Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

Germencik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında minyon Mars’ta müzikli danslı çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:29
Germencik Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

Germencik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında minyon Mars’ta müzikli danslı çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yaptı.


Germencik Belediyesi Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz çocuk tiyatrosunu vatandaşlarla buluşturdu. Germencik Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen tiyatro etkinliği yoğun ilgi gördü. Çocukların keyifleizlediği müzikli dans tiyatrosu Minion Mars izleyenlerden tam not alırken, ilgiden memnun kalan oyuncular da önümüzdeki günlerde tekrar Germencik’te olmak istediklerini ifade ettiler.


Germencik Belediye başkanı ve Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise "Göreve geldiğimiz günden bu yana sanata ve sanatçıya ayrı bir önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de gerek Efelerde gerekse İsmet Akın ile Germencik’te sanatın ve sanatçının yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çocuklarımıza bu güzel etkinlikte müzikli dans oyunu sahneledikleri içinde tiyatro ekibimize, bu etkinlikte emeği olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere Belediye personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:29
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