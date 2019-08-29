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Gerilimi tırmandıran hamle! Güdümlü füze denizaltısı inşa ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore yönetiminin ülkenin batısındaki Sinpo Güney Tersanesi'nde güdümlü füze kapasitesine sahip bir denizaltı inşa ettiği iddia etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:38
Gerilimi tırmandıran hamle! Güdümlü füze denizaltısı inşa ettiler

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası ve Stratejik Etütler Merkezine (CSIS) bağlı "ParalelÖtesi" internet sitesinin yayımladığı uydu fotoğraflarında, Sinpo Güney Tersanesi'nde bir güdümlü füze yapımına ve olası test çalışmalarına ilişkin hazırlıklara dair kanıtlar bulunduğu ileri sürüldü.

Fotoğraflarda, "SSB" sınıfı güdümlü füze kapasitesine sahip denizaltının üretimi ve testleri için kullanılan hangar, mavna, yapım ve döküm atölyeleri, test rampaları, bakım alanları, iskeleler ve destek tesisleri olduğu iddia edilen yapıların işaretlendiği görülüyor.

CSIS uzmanları, fotoğraflardaki bulguların, Kuzey Kore medyasında temmuzda Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yeni inşa edilen denizaltıyı ziyaret ettiğine dair haberleri doğruladığını belirtti.

Ancak uzmanlar, kanıtların denizaltının henüz denize çıkabilecek aşamada olup olmadığı ve ne kadar sürede hazır olacağına dair yeterli ipucu sağlanamadığının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:38
  1. Kim Jong-un
  2. Kuzey Kore

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  • kjhjökjhjö24 dk önce
    sonuna kadar kuzey koreyi destekliyorum çünkü kuzey kore kökleri islam ülkelerinden gelen bi ırktır moğol malay melez tibet uygur avustronez polinez mikronez dil ailesinden ülkelerle akraba halklar ülkelerdir

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