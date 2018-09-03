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Gerilimi tırmandıracak tatbikat! Rusya sıcak sulara indi

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya, Akdeniz'de gerçekleştirdiği askeri tatbikatla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:44
Gerilimi tırmandıracak tatbikat! Rusya sıcak sulara indi

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmanın, hava kuvvetleri ile Akdeniz'de başlattığı tatbikatta SU-30 uçaklarının en zor görevlerden biri olan havada yakıt ikmalini yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz'de devam eden tatbikatına ilişkin bilgi verildi. Donanma ile hava kuvvetlerine ait bütün grupların tatbikat yerlerine ulaştığı belirtilen açıklamada, “Pilotlar, uçuş görevinin en karmaşık unsurlarından biri olan havada yakıt ikmalini gerçekleştirdiler. SU-30 mürettebatı Akdeniz havzası üzerinde planlı uçuşlarını yaptılar." denildi.

Açıklamada, 2 bin metreden 8 bin metreye kadar olan yükseklikte, saatte 500-550 kilometre süratle uçan uçakların söz konusu görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rus donanması, tarihinde ilk kez Akdeniz'de hava kuvvetleri ile birlikte askeri tatbikat başlatmıştı.

1 Eylül'de başlayan tatbikat 8 Eylül'de sona erecek.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:44
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Rusya
  3. Akdeniz

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