Gerilimi tırmandıracak gelişme! Bir Pakistan askeri öldü

Keşmir krizi nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelen Pakistan ve Hindistan arasında bir kez daha gerilim yükseldi. Sınırda ateş açılması sonucu bir asker öldü.



Pakistan ordusu, bir askerlerinin sınırı geçen Hint ordu birlikleri tarafından vurulduğunu bildirdi. Resmi açıklamaya göre, söz konusu saldırı gece yarısı gerçekleşti.

Vatan'daki habere göre, perşembe günü yapılan benzer saldırıda yine Hint tarafından açılan ateş sonucu bir Pakistan askeri ölmüştü. Böylece, son bir haftada yaşamını yitiren asker sayısı ikiye çıktı.