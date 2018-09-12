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Gerilimi artıracak mesaj: Amerika destekliyor!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Irak'ın Basra kentindeki İran Başkonsolosluğuna saldırı düzenleyenlerin Amerika tarafından desteklendiğini söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
Gerilimi artıracak mesaj: Amerika destekliyor!

Kasımi, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'in Irak'taki ABD misyonlarına saldırı olması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Kasımi, "İran'ın Basra Konsolosluğuna saldıran gruplar, Washington yönetimi tarafından açıkça destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin bu tür açıklamalarla sorumluluktan kaçamayacağını dile getiren Kasımi, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD'yi sorumlu tuttu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklamasında, Basra'daki konsolosluk ve Bağdat'taki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çekerek, "İran, Irak'ta ekonomik destek verdiği, eğittiği ve silahlandırdığı grupların Irak'taki saldırılarını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binaları ve çalışanlarının zarar görmesi durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
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