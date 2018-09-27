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Gerilim tırmanıyor: Amerika'ya suçlama, İsrail'e tehdit!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacağını iddia etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:23
Gerilim tırmanıyor: Amerika'ya suçlama, İsrail'e tehdit!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani başkent Tahran'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi. İkili ABD'nin bölgeye yönelik izlediği tek taraflı yaklaşımlarına tepki gösterdi.

Rus mevkidaşı ile görüşmesinde İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçlayan Şemhani, "Siyonist rejim, Suriye'deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor ancak Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak" dedi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Şemhani, ABD yönetimi tarafından izlenen tek taraflı yaklaşımlar ve buna bağlı olarak uluslararası örgütlerin zayıflatılmasının küresel güvenlik ve dünya ekonomilerine karşı tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

ABD'YE SUÇLAMA

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ABD'nin bölgedeki hedeflerine ulaşmak için terörü bir araç olarak kullandığını ve buna karşı bölgesel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD'nin tek taraflı ve tehlikeli yaklaşımlarına ciddi karşılık verilmesi gerektiğini belirten Patruşev; Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirmek için sürdürdüğü iş birliğine karşın ABD'nin bu ülkedeki istikrarsızlığı artırıcı girişimlerde bulunduğunu ifade etti. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:23
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