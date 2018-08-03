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Gerilim tırmanacak! ABD'den Ruslara yeni yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Agrosoyuz Ticaret Bankası'nı yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:45
Gerilim tırmanacak! ABD'den Ruslara yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Rus bankası Agrosoyuz Ticaret Bankası'nın, Kuzey Kore ile ilişkili yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus bankası Agrosoyuz Ticaret Bankası'nın Kuzey Koreli Foreign Trade adlı bankanın Moskova temsilcisi Han Jang Su adına bazı işlemler yaptığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Kuzey Koreli bankanın Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına destek sağladığı gerekçesiyle 2006 yılından beri ABD ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yaptırım listesinde olduğu vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:45
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