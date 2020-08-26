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Dünya Gerilim sürüyor! ABD’den Rus karşı hamle
Dünya

Gerilim sürüyor! ABD’den Rus karşı hamle

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya merkezli 5 araştırma enstitüsüne karşı yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 20:03:00 -
Gerilim sürüyor! ABD’den Rus karşı hamle

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu arasındaki gerilim devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamayla 5 Rus şirketin ‘kara listeye’ alındığı duyurdu.

Bakanlık, şirketlerin kimyasal ve biyolojik silahlar üzerinde çalıştığını iddia etti. 

Yaptırım kararı ugulanan şirketler arasında ölümcül koronavirüse karşı aşı çalışmaları yapan Rus Savunma Bakanlığına bağlı araştırma merkezleri de yer aldı.or.

Bu karar, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarları için riskler oluşturan kişi ve kuruluşlara karşı ihracat kısıtlamalarının getirilmesi anlamına geliyor.

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