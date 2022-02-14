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Ekonomi Gerilim petrole yaradı! Zirveyi gördü
Ekonomi

Gerilim petrole yaradı! Zirveyi gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 95,39 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 10:51:00 -
Gerilim petrole yaradı! Zirveyi gördü

Cuma günü 95,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 95,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi etkili oldu.

ABD'li yetkililerin Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin cuma günkü açıklamaları sonrası petrol fiyatları hızla yükselerek 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Fiyatlar, olası bir işgalin ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetikleyebileceğine ve Rusya'nın ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişelerle yükselişini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan dün, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet ederken, Biden'ın Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 96,25 ile 97,47 dolar aralığının direnç, 95,03 ile 93,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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