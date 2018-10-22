Gerilim iyice tırmandı! Nükleer misilleme yapacaklar

Nükleer silahları sınırlayan bu anlaşmadan çekilme kararına Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmesini gerekçe gösteren Trump'ın açıklaması Moskova'nın misilleme tehdidinde bulunmasına yol açtı.

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet lider Mikhail Gorbachev tarafından 1987 yılında müzakere edilen Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması, iki ülkenin de Avrupa ve Alaska'yı vurabilecek kısa ve orta menzilli nükleer füzeleri kullanmasını yasaklıyordu.

Trump Cumartesi Nevada'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya maalesef anlaşmaya uymadı, biz de bu nedenle anlaşmayı iptal edecek ve anlaşmadan çekileceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da Pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesini "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, bunun "askeri-teknik" bir karşılık verilmesini gerektireceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu hafta Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile Moskova'da yapacağı görüşmede ABD'nin anlaşmadan çekilme planı hakkında bilgi alacağını belirtti.