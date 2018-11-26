THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bölgede gerilim arttı! Galatasaray-Moskova maçı ertelenebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sonrası, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak olan Lokomotif Moskova-Galatasaray maçının ertelenmesi gündeme geldi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
Bölgede gerilim arttı! Galatasaray-Moskova maçı ertelenebilir

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, akıllara çarşamba günü oynanacak Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar, Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde sürpriz bir konuyu gündeme getirdi. Moskova'da yaşanan protestolar ve tansiyonun yükselmesi ile Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli karşılaşmanın yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konuşulmaya başlandı.

Galatasaray bilgilendirilecek

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği ile sürekli irtibat halinde olduğu ve şu anda karşılaşma ile alakalı herhangi riskli bir durumun bulunmadığı bilgisi verildi.

Galatasaray yönetimi güvenlik riski olup olmadığı hakkında elçilikle temasını sürdürürken şu anda karşılaşmanın başka bir yere alınmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ancak olumsuz bir gelişme halinde sarı kırmızılı kulübün hemen bilgilendirileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
  1. Galatasaray
  2. Lokomotiv Moskova
  3. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    1. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    2. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    3. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    4. Tramvay, hatta giren özel halk..
    5. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    6. Filistinli vekil 'Halide Cerrar'..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan..
    9. Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü
    10. Manisa'da öğrenci velilerinden okula..
    11. Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!
    13. Konya'da evlat dehşeti! Annesini..
    14. Velittin Küçük kimdir?
    15. Sarıkamış şehitleri, harekatın 104...
    16. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. GÜNCELLEME - İki oğlunu tabancayla..
    19. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    20. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı