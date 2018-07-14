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Irak'ta gerilim tırmanıyor! Bağdat'ta internet erişimi kesildi

Irak'ın güneyinde başlayan gösterile başkent Bağdat'a sıçradı. Gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesti. Irak Milli Güvenlik Konseyi de Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında acil olarak toplandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:36
Irak'ta gerilim tırmanıyor! Bağdat'ta internet erişimi kesildi

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı.

Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç  lastikleri yakmaya başladı.

Irak güvenlik güçlerinin şehirdeki önlemleri artırdığı, hükümet  binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattığı görüldü. 

ŞEHİRDEKİ İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi  başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.

AA muhabirinin, Bağdat'ta hizmet veren internet firmalarından edindiği  bilgiye göre, ilgili bakanlık başkentte internet erişimini durdurdu.

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe  ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri  sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti  binalarını ateşe vermişti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:36
  1. ırak
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  3. ırak milli güvenlik konseyi

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