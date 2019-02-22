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Geride bırakılan mektup üzerine tefecilere operasyon

Batman'ın Sason ilçesinde iki oğlunu tabancayla yaralayarak intihar eden kişinin bıraktığı mektubun incelenmesi üzerine tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

22 Şubat 2019 Cuma 11:38
Geride bırakılan mektup üzerine tefecilere operasyon

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde geçen yıl iki oğlunu tabancayla yaralayarak intihar eden kişinin geride bıraktığı mektup üzerine tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'ndeki evlerinde 22 Haziran 2018'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı çocukları Feyzullah (38) ve İsmail Yar'ı (34) tabancayla açtığı ateşle yaralayan Hadi Yar'ın (60) daha sonra aynı silahla yaşamına son vermesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yar'ın geride bıraktığı mektup incelendi.

Mektupta ismi geçen bazı isimlerin Yar ile yaptığı görüşmeler ve söz konusu kişilere ait banka hesaplarını incelemeye alan ekipler, tefecilere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Sekiz adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, sözleşme ve tapu bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Hadi Yar, Yıldız Mahallesi'ndeki evlerinde 22 Haziran 2018'de çocukları Feyzullah ve İsmail Yar ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine iki oğluna tabancayla ateş açan Yar, daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

Yaralanan Feyzullah ve İsmail Yar, kaldırıldıkları Sason Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Feyzullah Yar'ın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olduğu öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:38
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