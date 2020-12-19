Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus törenlerinde büyük skandal

Büyük Allah dostu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 747’inci sene-i devriyesinde, Türkiye genelinde Şeb-i Arus törenleri düzenlendi. Törenlerde, Mevleviliğin yüzlerce yıldır devam eden geleneğine göre Kur’an-ı Kerim okundu, zikirler yapıldı, ilahiler söylendi ve Allah’a geri dönüşün simgesi olan devran zikirleri ve semalar yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, Mevlana’nın 747. vuslat yıldönümü dolayısıyla önceki gün bir Şeb-i Arus töreni düzenledi. Evrensel Mevlâna Âşıkları Vakfı (EMAV) ‘nın gerçekleştirdiği tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı. Ancak, sosyal medyadan canlı yayınlanan etkinlikte 700 yıllık Mevlevilik gelenekleri yerle bir edildi. Mevlevi ayini olarak bilinen zikir, kadın ve erkek semazenler tarafından aynı anda birlikte icra edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, programda Kuran’ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil, usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinliğe birçok kişi büyük tepki gösterdi.

Akıllara CHP'nin Arapça ezan ve Kur'an-ı Kerim okunmasını yasaklattığı, tekke ve dergahları kendi istediği gibi kullandırttığı baskıcı yılları getiren bu rezilliğe birçok isim tepki gösterdi.

"Tamamen siyasal"

Klasik Türk Müziği Sanatçısı Neyzen Ender Doğan, Sema törenlerinin kadın erkek karışık olmasının hiçbir gelenekte olmadığını vurgulayarak, “Gelenek içerisinde Cumhuriyet sonrasında bazı gruplar olmuştur ama bu gruplar gerek inanç noktasında gerek tasavvufi noktasında gerekse tarikat adabı noktasında ana çizginin uzağında bulunmuştur. Kadın erkek sema işi hiç yok hiçbir zamanda onaylanamaz. Rahmetli Emin ışık hocamıza sorduğumuzda kesinlikle bunun doğru olmadığını söylemişti” dedi.

Türkçe ezan döneminden beri böyle bir durumun asla olmadığını kaydeden Doğan, “Kuran’ın Türkçe okunması olayı da tamamen siyasal bir bayrak açmadır. Bilinçli olarak bir fitne hareketinin başlatıldığını düşünüyorum. Bu tek partili dönemin o zihniyetin böyle bir hortlamasına ve tekrar ortaya çıkmasına yönelik deneme olarak görüyorum. Ya birileri tarafından destekleniyorlar ya da fütursuzca iş yapıyorlar” diye konuştu.