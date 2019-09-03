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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, cami inşaatını durdurdu

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Küçükçekmece'de, belediye göreve gelir gelmez cami inşaatını durdurdu. Mahalleli, yakınlarda başka bir cami olmaması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 15:42

 yeniakit.com.tr  Küçükçekmece'de, 2017 yılında fırtına sonrası hasar gören Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nin inşaatı, ilçe idaresi CHP'li belediyeye geçtikten sonra durduruldu. Caminin bulunduğu Kanarya mahallesi halkı, yakınlarda başka bir cami olmaması nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

2017'de yıkıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, 2017'de Kanarya Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nin minaresi tamamen yıkıldı. Minare cami binasının üzerine devrilirken, yaralanan olmadı.

AK Parti döneminde inşaat başladı

Caminin minaresinin yıkılmasının yanında, geri kalan bölümlerinde de meydana gelen hasar nedeniyle AK Partili Temel Karadeniz döneminde inşaata başlandı.

Gerici CHP zihniyeti inşaatı durdurdu

Eski Türkiye aşığı gerici zihniyet, yine cami karşıtlığını konuşturdu. Söz konusu cami inşaatı, Küçükçekmece idaresinin Kemal Çebi'ye geçmesiyle birlikte durduruldu. Cami, inşaat halinde kaldı, mahalle sakinleri çevrede başka bir cami bulunmaması nedeniyle mağdur oldu.

Yaşanan mağduriyeti yeniakit.com.tr  WhatsApp İhbar Hattı'na anlatan bir vatandaş, "Bizim cami 2017’de fırtınada yıkıldı. O zaman belediyemiz AK Parti'deydi. Belediye yapımına başladı. Ama son seçimlerde Bekediye CHP’ye geçince yapımı durduruldu. Bizler mahalleli olarak çok mağduruz. Buradaki tek yakın cami burasıydı. Şimdi namaz kılamıyoruz ezan duyamıyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:42
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece
  3. Mareşal Fevzi Çakmak Camii
  4. CHP

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