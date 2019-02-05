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AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci projelerini açıklıyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de hayata geçirmeyi planladığı projeleri 7 Şubat tarihinde kamuoyu ile paylaşacak.

05 Şubat 2019 Salı 10:48
AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci projelerini açıklıyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hazırladıkları projeleri kamuoyuna duyuracak. 

Basın toplantısı düzenlenecek

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, Nihat Zeybekci'nin İzmir için hazırladığı projeleri 7 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağı bildirildi.

Projelerin aylardır süren titiz çalışma, araştırma halktan ve STK'lardan gelen görüşlerin dikkate alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, bazı tasarıların oluşmasında sosyal medyadan gelen mesajların etkili olduğu aktarıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nihat Zeybekci, hazırlanan projelerin insan odaklı olduğunu vurguladı. 

Altyapı, ulaşım, çevre, kentsel dönüşüm, istihdam, yatırım konularındaki somut projelerin İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracağına inandığını belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"Biz söz verdik mi yaparız. Gönül belediyeciliğini vatandaşımızın da desteğiyle yerine getireceğiz. Aylardır İzmir'in 30 ilçesini karış karış gezerek, halkı dinleyerek ve İzmir'i İzmirlinin gözünden görmeye çalışarak çıktığımız bir yol var. Sosyal medya üzerinden günün 24 saati irtibatta kaldık. İzmirli hemşehrilerimizle sürekli temas halinde olduk. Bu güzel şehri hak ettiği yere taşımak ve dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak için kendi alanlarında uzman yüzlerce kişilik ekibimiz, kanaat önderleri, sanatçılar, bilim insanları, mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları ve en önemlisi de İzmirlinin bizzat kendisiyle projeler hazırladık. Onca yılını kaybeden İzmirimiz için altın gibi projelerimiz var. Bunları bazı toplantılarda dile getirdim. Perşembe ise detaylarıyla açıklayacağız."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:48
  1. İzmir
  2. Nihat Zeybekci
  3. AK Parti
  4. yerel seçim

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