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Geri manevra yapan tur otobüsünün altında kalan sürücü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan tur otobüsünün çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:48
Geri manevra yapan tur otobüsünün altında kalan sürücü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan tur otobüsünün çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl’den Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan K.’nın kullandığı 42 UZ 403 plakalı tur otobüsü, jandarma noktası yakınında yanlış yola girdiğini fark ederek geri geri manevra yapmaya başladı. Bu esnada sürücü arkasındaki 07 GIY 38 plakalı otomobili sürükleyerek refüje çıkardı. Kazada yaralanan Gülşen E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:48
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