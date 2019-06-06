0553 313 94 23

"Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını" iddiasına yalanlama

Iğdır Valiliği:- "Şu ana kadar 2 göçmende bulaşıcı hastalığa rastlanılmış olup, hastalık şüphesi olan bütün göçmenler karantina bölümünde tutulmaktadır"- "Geri Gönderme Merkezimizde bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi adına İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimizce her türlü tedbirler alınmaktadır"- "İl Müdürü ve personelleri görevlerinin başındadırlar. Bu itibarla iddia edilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

06 Haziran 2019 Perşembe 22:53
"Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını" iddiasına yalanlama

IĞDIR (AA) - Iğdır Valiliğince, "Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını olduğu, çok sayıda göçmenin hasta durumda bulunduğu" haberlerinin ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "Iğdır Mülteci Kampında Verem Salgını Var" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezi, 2018 yılı kasım ayından itibaren standartlara uygun şekilde yaklaşık 230 personel ile hizmet vermektedir. Ülkemize başta Afganistan olmak üzere Pakistan ve diğer doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla gelen ve daha sonra yakalanan göçmenlerden birkaçında oluşan bazı sağlık şikayetleri üzerine, Geri Gönderme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sağlık ekiplerimizce Erzurum ilinden getirilen mobil röntgen tarama aracı ile sağlık taramaları başlatılmıştır."

Merkezde göçmenlerin ülkelerine gönderilinceye kadar kısa süre barındırıldıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmenlere üç öğün yemek verilmekte olup, sağlık ve temizlik ihtiyaçları en iyi şekilde sağlanmaktadır. Geldikleri ülkeler göz önünde bulundurularak, özellikle bulaşıcı hastalık taşıma riskine karşı, toplu yaşama alanı olan Geri Gönderme Merkezi'mizde bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi adına İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimizce her türlü tedbirler alınmaktadır.

Öte yandan şu ana kadar hastalık bulaşan personelimiz bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı olarak bütün personelimiz sağlık taramasından geçirilmektedir. Şu ana kadar 2 göçmende bulaşıcı hastalığa rastlanılmış olup, hastalık şüphesi olan bütün göçmenler karantina bölümünde tutulmaktadır. İl Müdürü ve personelleri görevlerinin başındadırlar. Bu itibarla iddia edilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:53
  1. Afganistan
  2. Göçmen
  3. ığdır
  4. mülteci
  5. pakistan
  6. Tüberküloz salgını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli’de böyle görüntülenmişlerdi... 180 bin TL idari para cezası verildi
    1. Tunceli’de böyle görüntülenmişlerdi.....
    2. Dubai’de turist otobüsü tabelaya..
    3. Kontrolden çıkan araç taksiye çarpıp..
    4. Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye..
    5. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    6. Trafik kontrolünde aracında Hint..
    7. Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler..
    8. Kante, Türkiye maçında yok
    9. Ramil Guliyev dördüncü oldu
    10. Ay-yıldızlılarda Fransa maçı..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde..
    12. Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
    13. Fransa’da Kante şoku yaşanıyor
    14. Binali Yıldırım: Ortak yayınımız kesin..
    15. Kante, Türkiye maçında yok
    16. Feribotta parmağı koptu
    17. "Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    19. Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük
    20. Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe..
    21. Taksicinin bebekli kadını E-5’te..
    22. A Milliler, Konya’daki ilk çalışmasını..
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker..
    24. Meksika'dan sınırda "birlik" mitingi
    25. Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy,..
    26. 'Mesele VIP krizi değil, devletin..
    27. Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 3..
    28. Merzifon’da ev yangını
    29. Yaşlı adam girdiği denizde boğuldu
    30. Kocaeli’de dönüş çilesi yoğunluğu..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu