0553 313 94 23

Geri gelen aracın çarptığı yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park yerinden geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:33
Geri gelen aracın çarptığı yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park yerinden geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.


Kaza, İzmit Körfez Mahallesi İstanbul İzmit yanyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 ACU 226 plakalı hafif ticari araç, park yerinden yola çıkmak için geri manevra yaptığı esnada arkadan geçen Cemile C. (60)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Cemile C., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında incelemem başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenyurt’ta korkutan yangın, aralarında bebeklerinde mahsur kaldığı çok sayıda kişi kurtarıldı
    1. Esenyurt’ta korkutan yangın,..
    2. Cübbeli çocuğun babası..
    3. Voleybol: 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
    4. Halk Eğitim kursiyerlerinden 15..
    5. Bakan açıkladı: 15 Temmuz'da Marmaray..
    6. Domates konservesi nasıl yapılır?
    7. 15 Temmuz'u böyle istismar ettiler!..
    8. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    9. "İnsanların duygularıyla oynamayın"
    10. Adalet parkı açıldı
    11. Alanya’da otel yangını korkuttu
    12. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
    13. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
    14. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
    15. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
    16. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
    17. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
    18. Zırhlı özel hareket aracına çarpan..
    19. Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna..
    20. Deniz Türüç için Kayserispor’a bomba..
    21. Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı:..
    22. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali..
    23. İstanbul'da korkutan yangın!
    24. “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”..
    25. Çarpıcı S-400 açıklaması: Olası..
    26. Trabzonspor, CAS'a başvurdu
    27. 15 Temmuz şehitleri Vatikan'da da..
    28. Süleyman Soylu: Bunu durdurmamız pek..
    29. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    30. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da