AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dinlenmek, hiç olmazsa bir müddet gözlerinizi dinlendirmek, uyumak geri dönüşün en önemli şifrelerinden bir tanesidir. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim. Geri dönüşümüz de bir bayram olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

Uygulamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Uygulama sırasında durdurulan sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu.

Soylu, araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve oyuncak hediye etti.



Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirler çerçevesinde son 10 yıllık trafik kazası ölüm istatistiklerine göre bu yıl yüzde 56'lık bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Geçen yılki bayram tatillerine göre, ölümlü trafik kazalarında yüzde 48'lik azalmanın söz konusu olduğunu aktaran Soylu, "Sürekli söylüyoruz 'bizim için sıfır can kaybı' esastır. Ancak bu kadar yoğunluk ve bayram tatilinin sıkıştığı bu alanda biraz tedbirsizlik, dikkatsizlik ve acelecilik maalesef hepimizin canını yakan, içimizi acıtan, görüntülerle karşı karşıya bırakıyor." diye konuştu.

Soylu, bayram tatiline çıkanlara dikkatli olmaları uyarısında bulunduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Özellikle 185 bin trafik polisimiz ve jandarmamız bayram tatilinde bayram yapmadan vatandaşlarımızın sağ salim seyahat etmesinde büyük fedakarlık ortaya koydu. Pazartesi gününden itibaren geri dönecekler olacak ama onu normal trafik akışkanlığına bırakmak gerekir. Ama bu 2,5 gün içerisinde arkadaşlarımızın aynı gayretli olmalı. Bütün ekiplerimize sahaya yayılmamız gerektiğini ve kendilerine gösterdikleri gayretten dolayı da çok teşekkür ettiğimi buradan iletmek istiyorum."

Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının yarıya indirilmesinde gayret gösterdiklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde daha büyük bir çalışma azmi ortaya koyacağız. Vatandaşlarımız 'biraz daha gaza basayım ve bir an önce eve varayım' diye bir telaş içinde olmasın. Eve yarım saat sonra da gidilebilir. Dinlenmek, hiç olmazsa bir müddet gözlerinizi dinlendirmek, uyumak geri dönüşün en önemli şifrelerinden bir tanesidir. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim. Geri dönüşümüzde bir bayram olsun. Bizim temennimiz budur. Görevli arkadaşlarımızın tamamı yolda. Mümkün oldukça kontrollerine devam edecekler. İnşallah, sağ salim menzile ulaşmak nasip olur. Hem duamız öyle hem de tedbirimizi almaya çalışıyoruz."

Bakan Soylu, otoyollarda, kavşaklarda, bekleme noktalarında kurallara aykırı durmanın büyük felaketlere sebebiyet verdiğini belirterek, "Özellikle yol kenarlarında durma kurallara ve nizama uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. 'Allah kazadan, beladan korusun, bu yolda hep birlikteyiz' diyorum. Özellikle çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şu anda bine yakın karne geldi. Yani ailelerinin, annelerinin, babalarının karnelerini doldurdular ve bize gönderdiler. O çocuklarımızın da ilk yüzüne bisiklet göndereceğiz. O karneler bizim için önemli. Bayramlar her zaman şen olsun." değerlendirmesinde bulundu.