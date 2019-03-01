Geri dönüşümde hayat var

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, tüketimi azaltmak ve sağlıklı bir yaşam oluşturmak amacıyla “Geri Dönüşümden İyiliğe” başlıklı sergi ve konferans düzenledi.

“Düzce Bu Dönüşümde İyilik Var” sloganıyla yola çıkılan programın ilk bölümü; Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi ile başladı. Sergide, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin geri dönüşümle tekrar kullanıma kazandırdığı eşyalar, ziyaretçilerin beğenisine sunularak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak oluşturdukları; takı ürünleri, çeşitli süs aletleri ve kullanım malzemeleri de satışa sunuldu. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir ise yardım amaçlı kullanılması için Kardeşlik Akrabalık ve Dayanışma İletişim Merkezi’ne (KADİM) bağışlandı.

Programın ikinci bölümünde ise katılımcıları bilgilendirmek adına konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, Çevre Koruma dersi kapsamında sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak adına etkinliği düzenleyen Öğr. Gör. Yağmur Başaran’a ve öğrencilere teşekkür etti. Kağıt, plastik ve alüminyum gibi geri dönüştürülebilir ürünlerden, çocukların kahramanı olabilecek okul öncesi eğitim materyali geliştirmeyi başardıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bayram, bu materyali kullanacak çocukların geri dönüşüm kültürünü öğreneceklerini, hayal dünyasını geliştireceklerini ve yaygınlaşan bilgisayar gibi teknolojik oyunlardan uzaklaşacaklarına dikkat çekti.

Açılış konuşmasının sonrasında; İşadamı Murat Aslanhan “Geri Dönüşümün Önemi”, KADİM Sorumlusu Osman Özcan “KADİM” başlıklarında sunum yaparken, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’ndan Öğr. Gör. Yağmur Başaran “Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitiminin Önemi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Konferansın ilk sunumunu yapan Öğr. Gör. Yağmur Başaran; erken çocukluk döneminde çevre eğitiminin önemine değinerek, kişide hayat boyu süren davranışların, yaşamın ilk yıllarında kazanıldığının altını çizdi. Hızlı gelişen teknolojinin getirdiği yapılaşma gereği şehirlerde yaşayan çocukların doğal çevreden uzak bir yaşam sürdürdüklerini söyleyen Öğr. Gör. Başaran, “Çocuğa öğretmek istediklerimiz değil, onun öğrenmek için ihtiyaç duydukları ve ilgileri, eğitimin odak noktasını oluşturmalıdır. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan programların önceden belirlenmiş, değişmez şekilde değil; her çocuğun ihtiyaçlarına uygun şekilde, esnek olarak hazırlanmış olması gereklidir" şeklinde konuştu.

Programın bir diğer konuşmacısı Murat Aslanhan ise sunumunda geri dönüşümün önemini vurguladı. Geri dönüşüm uygulamasının; çevre, sağlık ve ekonomik bakımdan önemli katkılar sağladığına işaret eden Aslanhan, bu alanın dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yeni yeni gelişmeye başlayan bir sektör olduğunu ifade etti. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada doğal kaynakların yeterli olmayacağını ve geri dönüşümün her alanda uygulanması gerektiğini belirten Murat Aslanhan, Düzce’nin su toplama havzası olmasından dolayı geri dönüşüme gelen ürünlerin yıkanmış olarak geldiğini söyleyerek, Düzce’deki geri dönüşüm fabrikasının hiçbir atık madde oluşturmadığını sözlerine ekledi.

Konferansın son sunumunu gerçekleştiren KADİM Sorumlusu Osman Özcan, KADİM’i anlatarak, Merkezin şehrimizde bulunan ve yardıma muhtaç kişilere ve ailelere destek sağladığını ifade etti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın girişimleriyle kurulan Merkezin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda, ülkemizin diğer illerinde de bu çalışmaların uygulamaya konulmaya başladığını söyleyen Osman Özcan, yetkililerin gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra uygun görülen kişi ve ailelere yardım sağladığı bilgisini paylaştı.

Türkçe’nin öğreniminde de aile ve çocuklara önemli katkılar sunduklarını dillendiren KADİM Sorumlusu Osman Özcan, “Ailelerin dil problemlerini çözüyoruz. Gerekirse evlerine kadar gidip evlerinde eğitim veriyoruz. Bunları yaparken de sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yardımlar oluyor. Bu yardımlar bizim için çok önemli, yardım eden herkese gönülden teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.