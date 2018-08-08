Geri dönüşüm gelecek kurtarır

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalmış ya da kullanılmış atık malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar imalat sürecine kazandırılmasına denir. Dünya nüfusunun bu kadar arttığı ve bunun sonucunda da kaynakların azaldığı bir dönemde geri dönüşümün önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Geri dönüşümün çevreye olan yararlarının yanında ülke ekonomisine de çok önemli katkıları olmaktadır. Son yıllarda biliyoruz ki gelişmiş ülkeler vatandaşlarını geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyor ve bu konuda çeşitli adımlar atıyorlar. İzmir Bucada Hurdacı Muhsin, bilinçli ve faydalı bir şekilde geri dönüşüm sağlayan nadir firmalardandır. Peki neden geri dönüşüme bu kadar önem verilmeye başlandı? Sebeplerine baktığımızda karşımıza;

Geri dönüşüm sürecinde doğal kaynakların korunduğu,

Enerji tasarrufunun sağlandığı,

Atık madde miktarının azaltıldığı,

Çevre kirliliğinin azaltıldığı,

Son olarak da geri dönüşüm sayesinde geleceğe ve ekonomiye yatırım yapıldığı görülmektedir.

Dünya’da özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geri dönüşüme ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu dönemden sonra geri dönüşüme ağırlık verilmesinin birçok nedeni de vardır; savaş sonrası yokluk, üretimin azalması, nüfus artışı, doğaya verilen tahribat bunlardan bazılarıdır. Hepimizin de bildiği gibi geri dönüşüme kazandırılabilecek bazı ürünler doğaya öylece bırakıldığında hem ülke ekonomisine zarar vermekte, enerjinin israfına neden olmaktadır hem de onlarca yıl doğada kalıp, toprağa, suya, orada yaşayan canlılara zarar verebilmektedir. Örneğin bir plastik su borusu doğada 1000 yılda, bir pil 300 yılda, teneke kutu 10 yılda, kağıt en az 3 ayda yok olmaktadır. Geri dönüşüme kazandırılabilecek ürünlere baktığımızda karşımıza onlarca ürün çıkmaktadır; Hurda demir ,Çelik, Bakır, Alüminyum, Kurşun, Piller, Kağıt, Plastik, Kauçuk , Cam, Motor yağları, Atık yağlar, Akümülatörler, Araç lastikleri gibi maddeleri örnek verebiliriz.

Geri dönüşümün önemine somut örnekler de vermek gerekirse; öncelikle başta da vurguladığımız gibi geri dönüşümdeki asıl amaç kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve tekrar kullanılabilir hale getirerek atık çöp miktarının da azaltılmasını sağlamak. Örneğin demir, çelik, bakır, kurşun , plastik gibi maddelerin geri dönüşümde tekrar kullanılması hem doğal kaynakların tükenmesini önleyecek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Haliyle bunların üretime kazandırılması için kullanılan enerjiden de tasarruf sağlanacaktır. Bunun yanında örneğin kağıt atıkların tekrar kağıt imalatında kullanılması da hem kağıdın ham maddesi olan ağaçları kesilmesini engelleyecek hem de su ve hava kirliliğini önleyecektir. Hepimizin de bildiği gibi bir ton atık kağıdın tekrar kazandırılmasıyla 17 ağacın kesilmesi önlenecektir.

Hurdacı Muhsin, 25 yılı aşkın bir süredir İzmir geri dönüşüm ve Buca hurda sektöründe hizmet vermektedir. Buca’da hurda alım satım, İzmir’de hurda alım satım hizmetinde uzman ekip, son teknoloji ekipman ve geniş personel kadrosu ile en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisindedir. İzmir Karabağlarda hurdacı olarak alım satımda çeyrek asırlık tecrübesiyle faaliyet gösteren ve geri dönüşüm sektöründe öncü olan firmamız Hurdacı Muhsin İzmir’in her noktasından her türlü geri dönüşüm malzemelerinin alım ve satım işleri ile ilgili hizmetler sunmaktadır. 2.000 m²’lik alan üzerine kurulu 5 ayrı bölümde aklınıza gelebilecek tüm hurda malzemelerini sizlerin de memnun olacağı en uygun fiyatta satın almaktadır. Belli başlı hizmet alanları ise; hurda demir, hurda bakır, hurda alüminyum, hurda çelik, hurda plastik, hurda teneke kutu, hurda beyaz eşya, hurda tel, hurda kablo ve atık kağıt gibi maddelerdir.

İşini severek yapan Hurdacı Muhsin çalışanları geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğaya katkısını da bilerek yapmaktadır. Dünya’da tüketimin bu kadar arttığı ve kaynakların azaldığı bir dönemde geri dönüşümün geleceği kurtarmada en önemli hamle olduğuna inanmaktadır. Hurdacı Muhsin hem kaynakların korunduğu, hem ülke ekonomisine katkının sağlandığı hem de gelecek nesillere daha temiz bir Dünya bırakmanın heyecanı ile İzmir’de hurda alımı, Buca’da hurda alımı yapmakta ve geri dönüşüme kazandırmaktadır.