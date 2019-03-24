Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının çamur kurutma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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