0553 313 94 23

Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı’nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı’nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin çevre odaklı çalışmalarından biri olan Sukurusu Uygulama Merkezi, geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocukları misafir etmeye devam ediyor. Program çerçevesinde Özel Boğaziçi Park Anaokulu 3, 4 ve 5 yaş yaz okulu grubu öğrencisi yaklaşık 20 çocuk, Sukurusu’na ziyarette bulunarak eğitimlere katıldı. Merkezin uyguladığı; çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bilinçlendirme programına katılan çocuklar, oyunlar ve görsel materyallerle doğayı korumanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğrendi. Çizgi filmler izleyen, ardından atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, birer çevre dostu olarak merkezden ayrıldı. Sukurusu’nda gerçekleştirilen çalışmaların dikkat çeken kısmı, ortaya çıkan kağıt ürünün tamamen elde geri dönüştürülmüş olması. Birimde atık kağıtları toplayıp, el yapımı ürünlere dönüştürerek, eski bir zanaat olan kağıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlar üzerine çalışılıyor.


2010 yılından beri faaliyetlerine devam eden Sukurusu Uygulama Merkezi, 2019 yılının Ocak ayı itibari ile 68 program gerçekleştirirken bu programlara katılan çocuk sayısı ise bin 837’ye ulaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DenizBank, dördüncü kez el değiştirdi
    1. DenizBank, dördüncü kez el değiştirdi
    2. Kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını..
    3. 2 bin 500 ABD askeri öldürüldü!
    4. "Sakarya’nın geleceğini birlikte..
    5. Denizcilerin yelken direkleri üzerinde..
    6. Hadis inkarcılığı ‘Şeytani hamledir’..
    7. Kocaelispor’a İzmit Belediyesinden..
    8. Askeri Muhalefeti Temsil Ahmet Tuma:..
    9. Gezmek için 2 otomobil çaldı
    10. Bıçaklanan genç ağır yaralandı
    11. "DenizBank, Emirates NBD ile hızlı..
    12. Cezayir diyalog komitesinden..
    13. Eyyam-ı bahur sıcakları nedir?..
    14. Polis merkezine girip vurulmayı istedi
    15. Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti
    16. Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
    17. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    18. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü..
    19. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış!..
    20. Hong Kong'daki protestolar
    21. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    22. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    23. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    24. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    25. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    26. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    27. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    28. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    29. Teniste çalışmalar tam gaz
    30. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"